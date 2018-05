Regnbuen blomstrede op

- Mere vand ? Er du sikker på det Isabella, der skal jo også være til de andre børn, spørger bedstemor, men den knapt to år gamle Isabella er ikke i tvivl. Hun har lige været med til at plante hendes helt egen blomst, og så skal den i hvert fald ikke stå og tørste i sommervarmen.

- For børnene er det en stor dag, som man længe har set frem til. De synes at det er spændende, at vise deres børnehave og vuggestue frem for deres bedsteforældre, siger Lise Bendixen, der er pædagogisk teamleder for Børnehuset Regnbuen.