Høng Kultur- og bevægelsespark bliver omdrejningspunktet, når DM i Skills løber af stablen i april 2022. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Region giver millionstøtte til stort event

Kalundborg - 27. april 2021 kl. 14:02 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Der følger en stor portion penge med, når borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm (V), og Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) onsdag i Høng underskriver den samarbejdsaftale, der officielt sætter gang i forberedelserne til næste års DM i Skills.

Læs også: Fakta

To millioner kroner giver Region Sjælland i støtte, og pengene skal blandt andet gå til at udvikle undervisningsmaterialer samt forbedre publikumsoplevelsen og sikkerheden for de mange besøgende. Det skriver Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

Om samarbejdet siger Martin Damm, at fordi få unge vælger erhvervsuddannelser i regionen, vil virksomhederne risikere at mangle kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Det er håbet, at DM i Skills kan give et boost på det område.

- Skal der uddannes flere faglærte kræver det, at der tages et bredt politisk ejerskab til denne dagsorden på tværs af hele regionen. Derfor er underskrivelsen af dagens samarbejdsaftale en vigtig milepæl, siger Martin Damm i pressemeddelelsen.

Samme tromme slår Heino Knudsen på.

- DM i Skills 2022 i Høng skal være hele regionens fest, så flest mulige unge får øje på de mange attraktive uddannelses- og karrieremuligheder, der er med en erhvervsuddannelse, siger Regionsrådsformanden.

Onsdag bliver værtsstafetten for DM i Skills officielt overleveret til arrangørerne i Høng, ligesom den såkaldte Skills-butik bliver indviet. Det er her, at mange aktiviteter op til næste års arrangement vil løbe af stablen.

DM i Skills forventes at blive besøgt af flere tusinde mennesker, og der vil være danmarksmesterskaber i en række fag.

