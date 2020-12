Region Sjælland nikkede i går ja til, at EUC Nordvestsjælland kan oprette Grundforløb 2 af tømreruddannelsen i Kalundborg.Foto: Thomas Olsen

Region Sjælland nikker ja til tømreruddannelse

EUC Nordvestsjælland kom i går et skridt nærmere målet om at etablere grundforløb 2 af tømreruddannelsen i Kalundborg, da Region Sjællands forretningsudvalg gav sin støtte til projektet.

- Det er regionens vurdering, at etableringen af Grundforløb 2 på Træfagenes byggeuddannelse vil understøtte uddannelsesdækningen i Nordvestsjælland og gavne Kalundborg som uddannelsesby, står der blandt andet i det høringssvar, som udvalget godkendte på mødet.

Politikerne er blevet hørt i sagen, da Region Sjælland har en lovbestemt opgave i at sikre et tilstrækkeligt og varieret udbud af uddannelser for alle unge i regionen.