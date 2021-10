Se billedserie Frank Jørgensen Due har stået i spidsen for den aktionsgruppe, der arbejder på at forbedre Reersøhuset på Strandvejen. Foto: Bjarne Robdrup

Reersøhuset trænger til en ordentlig omgang

Kalundborg - 20. oktober 2021 kl. 19:45 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Kalundborg

KALUNDBORG: Det er nok 10 år siden, der sidst er gjort bare lidt ved den kommunalt ejede bygning på Strandvejen 29 i Reersø. Også kaldet Reersøhuset. Et hus, som byens borgere benytter flittigt, og som har fungeret som forsamlingshus siden 1983 under Gørlev Kommune.

Men nu er borgerne i byen enige om, at den halve million kroner, som Reersø er tildelt i det kommunale Få Det Fixet-projekt, skal forbedre de fælles rammer om den 110 kvadratmeter store bygning.

Godt 40 deltog i et fællesmøde, hvor det hurtigt stod klart, at den halve million kroner vil være godt anbragt til fællesskabets bedste i det gamle hus. Blot to stemte imod.

Store ambitioner

Men det er ingen hemmelighed, at Reersø-borgernes ambitioner for byens hus rækker til betragteligt mere end den halve million kroner, Få Det Fixet kaster af sig.

- Det samlede projekt, med udbygning og tidsvarende indretning af huset, beløber sig til 3,5 millioner kroner. Men ingen fonde har vist interesse for at støtte sådan et projekt, siger Frank Jørgensen Due, der har trukket i mange tråde i aktionsgruppens arbejde.

Men små skridt er også bevægelse, og for den halve million kroner vil Reersøhuset få nye, tidsvarende toiletter, et stærkt depotrum og et køkken, der ikke i sig selv gøres noget ved, men som bliver dobbelt så stort som det nuværende. Huset vil også få en ny indgang, formet som en tilbygning ud mod havestykket. Projektet er tegnet af den lokale tegnestue, Milton.

- Vi håber og forventer naturligvis, at Kalundborg Kommune accepterer projektet. Så er vi ligesom i gang. men det stopper forhåbentligt ikke der, siger Frank Jørgensen Due.

Penge til nye borde

Det samlede overslag på bygningen andrager cirka 475.000 kroner inklusive moms. Skulle der blive penge til overs, vil vi indkøbe borde, som kan klappes sammen og sættes på en vogn. De kan fås for i omegnen af 20.000 kroner.

Hvis der så senere kommer en ny Få Det Fixet-pulje, skal vi selvfølgelig stemme om hvad de penge skal bruges til, men ambitionerne for Reersøhuset er store, siger Frank Jørgensen Due..

Huset trænger voldsomt til isolering af gulvet, da to af brugerholdene, Yoga og gymnastik, klager over at gulvet er koldt. Et nyt varmeanlæg er også et ønske højt på listen.

Reersøhuset benyttes flittigt. Foruden Yoga og gymnasterne, som allerede er nævnt, booker kulturgruppen ofte huset. Der er foredrag, film, krebsegilde og andre spisninger fordelt hen over året i skabelsen af et socialt miljø. I den nærmeste tid - foruden de faste brugerforeninger, hvor folkedanserne hver mandag også bør nævnes - er der ande-fest Mortensaften 10. november, samling og juletræsfest første søndag i Advent 28. november, og underholdning med Jeanette Ulrikkeholm 3. december.

- Faktisk er der små 30 foreninger, som gør brug af Reersøhuset. Alene af den grund er der stort behov for at modernisere rammerne.