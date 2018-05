Johnny Lihme, der sidenhen er blevet formand for Reersø Lokalråd, afleverede 174 underskrifter mod Reersøs indlemmelse i Naturpark Åmosen til borgmester Martin Damm (V) i marts. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Reersø/Åmosen-saga endegyldigt slut Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Reersø/Åmosen-saga endegyldigt slut

Kalundborg - 04. maj 2018 kl. 13:33 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen har skabt splid i lokalsamfundet og kostet blod, sved og tårer, men torsdag mødte den sit endeligt. Reersø bliver ikke en del af Naturpark Åmosen.

Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune valgte således på deres møde torsdag eftermiddag at følge administrationens anbefaling om ikke at arbejde videre med et forslag til kommuneplantillæg, der skulle gøre indlemmelsen mulig.

Den nu forhenværende bestyrelse i Reersø Lokalråd var fortalere for idéen, men en stor gruppe Reersø-borgere følte ikke, de blev hørt i processen. Det førte til en underskriftindsamling, hvor 174 skrev under i protest, samt en udskiftning af hele lokalrådets bestyrelse.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V), mener, at der er meget at tage ved lære af i sagen.

- Der er gået det galt, at en stor gruppe borgere ikke er blevet hørt. Det har skabt en læring i administrationen om, at det er vigtigt med en bred lokal forankring, inden kommunen går ind i et projekt, siger han.

Den information gives desuden videre til Landdistriktsudvalget, så vigtigheden af en bred lokal opbakning understreges i lignende projekter fremover, fortæller formanden. Fra administrationens side var det foreslået, at udvalget eventuelt kunne anbefale Naturpark Åmosen at arbejde videre med en alternativ afgræsning, men dette blev også afvist af udvalget.