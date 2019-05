Redningsmand blev takket for hurtig indsats

- Jeg kunne ikke sove for mine smerter, og jeg må jo ikke ryge inde i vores lejlighed, så gik ud på mit faste ryge-sted. På det tidspunkt var klokken cirka 02.20. Så kunne jeg se, at bagdøren stod åben ind til pizzeriaet, og der kom masser af røg ud. Jeg for frem og tilbage, fik fat i min kone, ringede til alarmcentralen; samtidig forsøgte jeg at smadre et vindue ind til hende, som bor i en lejlighed lige over pizzeriaet. Jeg vidste, at hun var hjemme, fordi jeg havde set hende en time tidligere, hvor jeg også var ude for at ryge, fortæller Tim Kristensen.