Tre af de fem lokale mænd fik dusøren for at standse en røver ved Rema 1000 i Kalundborg. Foto: Ulrik Reimann

Reddede kvinde i livsfare: Fem lokale mænd hædret for usædvanligt heltemod

Fem lokale mænd fra Kalundborg Kommune har hver især modtaget en dusør på 1000 kroner og et diplom af Midt- og Vestsjællands Politi som påskønnelse for resolut og modig handling.

I blandt er to mænd fra Gørlev på henholdsvis 28 og 57 år. De har fået dusøren for at have udvist ekstraordinært initiativ, mod og beslutsomhed, da de reddede en kvinde ud fra et brændende hus den 17. juli i år.