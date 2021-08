Se billedserie Per Junge (t.h.) spurgte sine ansatte, hvorfor de kom til reception med arbejdstøj, der ikke så helt nypresset ud: - Det er, fordi vi arbejder, chef, lød det rappe svar. Foto: Ulrik Reimann

Reception og så en stor fest

Kalundborg - 05. august 2021 kl. 15:54 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Yderst velplejede Saltoftehus ved Svebølle dannede i det smukke solskinsvejr torsdag en smuk ramme omkring receptionen for Electricom-direktør Per Junges 50 års fødselsdag. På terrassen ud til de smukt holdte grønne arealer var der nærmest en ferieagtig lounge-stemning med velsmagende sager fra buffeten og noget koldt at skylle efter med.

Per Junge fortalte, at han tidligere kun har været på Saltoftshus i forbindelse med et erhvervsarrangement, men det tager han nu grundigt revanche for. Efter gårsdagens velbesøgte reception kommer den dobbelte 50-års fest på lørdag i Saltoftshus' gamle frugtlager, hvor Per Junge og fruen Dorthe fejrer, at begge nu har rundet det halve århundrede. Det gjorde Dorthe Junge et par måneder før sin mand, som fyldte 50 år i går, torsdag.

Og når Electricom skal have temadag i september kommer det også til at foregå på Saltoftshus.

- Det skal være en hyggelig ryste-sammen dag, hvor alle får lejlighed til at se hinanden i øjnene for første gang i lang tid efter corona-udbruddet. Her skal vi blandt andet på gps-ekspedition og skyde med bue og pil, oplyste Per Junge.