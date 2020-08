Reception for Røsnæs-smykke

Her fortalte smykkekunstneren, at hun har fået meget positive tilbagemeldinger, mundtligt og på Facebook ikke mindst:

Smykket blev lavet på bestilling til en kunde, som ønskede et smykke, som sagde »Røsnæs«, og det leverede Marianne Lundgaard, som derefter fik tanken, at der nok var andre, som kunner tænke sig et Røsnæs-smykke, som hun nu har et lille lager af.