Foto: Per Christensen

Korrespondent Rasmus Tantholdt skal holde foredrag om sit liv bag kameraet på godt og ondt på Café Dyrehøj på Røsnæs. Foto: Per Christensen

Rasmus Tantholdt om livet bag kameraet på godt og ondt

Om de etiske og moralske dilemmaer, og om risikoen ved at arbejde i lande ramt af krig eller naturkatastrofer. Om de alvorlige historier, men også de mange pudsige episoder, der opstår på de mange rejser rundt i verden. Et foredrag med alvor og humor, der altid er brandaktuelt.

Tina Thrysøe, forpagter af Café Dyrehøj fortæller, at foredraget med Rasmus Tantholdt er en ny satsning for at bruge salen til de lidt mere intime foredrag.