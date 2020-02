Se billedserie Rasmus Paludan nåede kun lige at stå ud af bilen, før politiet valgte at evakuere ham fra Klosterparkvej. Rasmus Paludan ville ikke overholde de aftaler vi havde indgået med ham omkring demonstrationen, og så kunne vi ikke stå inde for sikkerheden, forklarer politiet. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Rasmus Paludan på kort visit

Kalundborg - 29. februar 2020 kl. 12:45 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stram Kurs-partileder Rasmus Paludans besøg i Kalundborg lørdag formiddag blev en kortvarig affære. Partilederen ankom med en lille halv times forsinkelse til parkeringspladsen udenfor de store boligblokke på Klosterparkvej. Han var dog kun lige nået at stå ud af bilen og vinke til den lille gruppe af fremmødte, før politiet besluttede sig til at evakuere en modvillig Rasmus Paludan.

- Vi havde en aftale om hvor og hvordan demonstrationen skulle foregå. Da Rasmus Paludan ankom til Kalundborg, ville han imidlertid ændre på den aftale og til at bevæge sig rundt i byen med sine tilhængere, hvorfor vi ikke længere følte vi kunne stå inde for sikkerheden omkring demonstrationen. Derfor valgte vi at evakuere ham, forklarer vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet var mødt talstærkt op i Kalundborg i forbindelse med Rasmus Paludans besøg. De havde afspærret et hjørne af parkeringspladsen længst væk fra boligblokkene til demonstrationen, og de patruljerede i området omkring Klosterparkvej.

Sammenlignet med sidst da Rasmus Paludan besøgte Kalundborg i maj sidste år var fremmødet til hans demonstration dog beskedent. En lille gruppe af tilhængere var mødt op for at støtte partilederen. Flere af dem bar kasketter hvorpå der stod Stram Kurs eller trøjer med påskriften »Guardians of Denmark«.

Af lokale borgere var det også kun en lille gruppe der var mødt op. Det boligsociale projekt Tryghed og Trivsel havde på Facebook opfordret de lokale beboere til helt at ignorere Rasmus Paludan, og formanden for integrationsrådet i Kalundborg Kommune Mustapha Badr havde fredag været i dialog med flere lokale borgere, for at sikre at besøget kom til at foregå fredeligt og roligt.

- Vi har vores udfordringer i Kalundborg, men Rasmus Paludan hjælper ikke. Han kommer kun for at provokere. Det skal han ikke have held til, sagde Mustapha Badr.

Efter Rasmus Paludan var blevet kørt fra området, gav politiet tilladelse til at gruppen af tilhængere kunne gennemføre deres egen demonstration. Resten af tilhørerne valgte at forlade området og tage hjem i tørvejr.