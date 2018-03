Se billedserie - Jeg er rystet over, at man fra kommunens side har givet CF Event lov til at råde over Havneparken fredag og lørdag under byfesten i uge 30.

Raseri over udmelding om byfest i Havne­parken

Kalundborg - 13. marts 2018 kl. 13:56 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Bølgerne går højt i handelsstandsforeningen Vores Kalundborg på grund af CF Events udmelding om at tilføre Kalundborgs byfest »et frisk pust« med koncert med Dodo and the Dodos, dj-optræden, brunch og et telt på 550 kvadratmeter i Havneparken i Kalundborg.

- Den plan har medført telefonstorm blandt medlemmerne, og jeg er rystet over, at man fra kommunens side har givet CF Event lov til at råde over Havneparken fredag og lørdag under byfesten i uge 30. Det er et klart brud med flere årtiers praksis i Kalundborg, hvor det har været handelsstandsforeningen, der kører byfesten og afgør, hvem der deltager, siger formanden for Vores Kalundborg, Henrik Petersson.

Formanden siger, at han selv og medlemmerne er vrede over, at én, der kører på frihjul og ikke er med til at betale til byfestkassen, skal have mulighed for at trække en stor del af byfesten fra bymidten ned på havnen.

- Jeg har lige talt med Anders Kjærulff fra CF Event, og vi skal meget snart have et møde, hvor vi må se, om arrangementet i Havneparken kan indpasses i byfesten, siger Henrik Petersson.

Anders Kjærulff fra CF Event bekræfter, at han skal mødes med Henrik Petersson snarest, men umiddelbart mener han ikke, at nogen bestemt kan eje en byfest:

- Som eventbureau kan vi sagtens stable noget på benene selv, og vi har søgt kommunen og fået tilladelse til at bruge havneparken, siger Anders Kjærulff.

I pressemeddelelsen fra CF Event stod Meny i øvrigt som medarrangør:

- Vi er ikke med til at arrangere, men har sagt ja til at være leverandør, oplyser Meny-købmand Peter Egebæk.