Udover hjælp til at skrive tekster, blev der undervist i rytme og puls og i, hvordan man gør sine sange bedre med gode production-skills, så ens tracks kommer til at lyde mere professionelt.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Rap og beat på skemaet

Kalundborg - 18. november 2020 kl. 17:38 Af Ulrik Reimann

Musikeren, komponisten og produceren Morten Grønvad, der også kendes under navnene Mo' Green og Mo' El Gringo Starr, stod i spidsen for workshoppen »Det lille beat- og rap-mageri« på Musisk Skole i Kalundborg onsdag sammen med rapperen, sangeren og danseren Tina Mweni.

Workshoppen handlede om at give unge hjælp til at skrive tekster og lære om rytme og puls - og her er det en god idé at bevæge sig og rigtigt føle rytmen, som Mo' Green forklarede det unge, polske trommetalent Stan Szyba.

Han forklarede også, hvordan man producerer beats på computeren og gav generelle tips til, hvordan man kan gøre sine sange endnu bedre. Og der var god mulighed for at suge til sig af »production-skills«, så det næste track kan komme til at lyde mere professionelt.

Arrangementet onsdag var et led i Musisk Skoles aktivitetsuge, hvor den amlindelige undervisning var droppet til fordel af en række projekter og workshops. I dag, torsdag, får seks unge mulighed for at arbejde med sangteknik, så de bedre kan udfolde sig med deres sangstemmer. Og fredag afsluttes der med fælleskoncert.