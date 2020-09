Se billedserie Johnny Madsen skulle have spillet med sin trio i Kino Den Blå Engel i Kalundborg på danmarks-turnéen men aflyser på grund af de gældende corona-regler for spillestederne. Koncerten flyttes til efteråret 2021. Foto: Peter Andersen

Rammer Kino Den Blå Engel: Johnny Madsen aflyser turné på grund af corona-regler

Kalundborg - 17. september 2020 kl. 17:34 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-reglerne for spillestederne rammer nu to koncerter og en comedy-aften med kendte navne i Kino Den Blå Engel i Kalundborg, der må aflyses og rykkes til næste år eller flyttes til et helt andet sted i Kalundborg, oplyser biografdirektør Brian Sønder Andersen med beklagelse.

Koncerten med Johnny Madsen, Møller & From den 7. oktober flyttes til efteråret 2021.

- Så fik corona også ram på vores tur. Øv.

- På grund af problemer med reglerne for vores yndlings-venues, antal personer i rummet og så videre, samt at vi ikke kan tilbyde at spille to koncerter på en dag i stedet, bliver vi desværre nødt til at rykke vores tur et år frem i kalenderen, til efteråret 2021, lyder en udtalelse fra Johnny Madsens trio.

- Derudover har vi en musiker, der er bosat i Thailand. Det er vanskeligt at få at vide, om han må komme ud, og under hvilke betingelser han kan komme retur.Han er småbørns-far og kan ikke risikere op til seks måneders karantæne efter endt tur i Danmark. Vi kan ikke undvære nogle af de tre musikere. Beklager meget, udtaler Johnny Madsen.

Alle billetter bliver rykket og gælder til 2021.

- På grund af corona-tidens regler for spillesteder er der enighed om, at det giver mening at rykke koncerten med Johnny Logan den 30. oktober til en anden dato i 2021. Beklager meget, lyder det fra Kino Den Blå Engel.

Alle billetter bliver rykket og gælder til 2021.

Det næste udsolgte comedy-show »Skarp« med Andreas Bo den 26. september i Kino Den Blå Engel bliver flyttet til Kultur- og Idrætshallerne i Kalundborg samme aften.

- Og alle kommer til at sidde som i salen i Kino Den Blå Engel. Vi undskylder for, hvad det her medfører af besvær, siger Brian Sønder Andersen.