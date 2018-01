Ramasjang-stjerne tog sig god tid til autografer

- Ligesom vi voksne er helt vilde efter at se for eksempel Bruce Springsteen, når han gæster Danmark, så skal vi også huske at have respekt for, at de yngste også har deres forbilleder, som de gerne vil se, når de er i byen. Derfor var det også fantastisk at se, at Katrine Bille blev i halvanden time bagefter for at uddele kram og autografer til sine fans - og stor cadeau til forældrene, som virkelig væbnede sig med tålmodighed, siger kommunens børnekulturkonsulent Søren Vind, der havde arrangeret koncerten.