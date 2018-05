Raklevs sprutter rockede derudaf

Som Blæksprutterne sang fredag er alt godt for De Tre Bukke Bruse, efter de er kommet over broen med den farlige trold nedenunder. Humøret var også rigtig godt i Raklev Børnehave fredag eftermiddag, hvor der var rock musical med det klassiske eventyr som tema.

Seks sange havde børnene lært sig, heriblandt »Troldens Sang« spillet på melodien til The Animals' udødelige House of the Rising Sun. Umiddelbart en svær sang at lære for børn i førskolealderen, men med den rigtig træning, kan de sagtens, fortæller Henrik Frøslev Hoppe.