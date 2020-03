Raklev-opvisning forløber som planlagt

På et krisemøde mandag aften om coronavirus-situationen har Raklev Gymnastik- og Idrætsforening (RGI) besluttet at fastholde sin gymnastikafslutning- og opvisning lørdag den 28. marts. Årsagen er, at de ikke forventer over 1.000 mennesker i Røsnæshallen, fortæller gymnastikformand Lone R. Klitten