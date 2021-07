Se billedserie De to menighedsråds formænd, Yvonne Blyitgen Hansen (t.v.) og Gitte Pløger, ses her sammen med sognepræst Helle Brink (t.h.) ved Røsnæs Kirke. Foto: Claus Sørensen

Raklev og Røsnæs lægges sammen til ét nyt pastorat

Kalundborg - 21. juli 2021 kl. 19:17 Kontakt redaktionen

Raklev Pastorat og Røsnæs Pastorat bliver om kort tid lagt sammen til ét pastorat. Det ny pastorat får navnet Raklev-Røsnæs Pastorat.

Det er biskop Peter Fischer-Møller, der er kommet med forslaget om sammenlægning af de to pastorater, og det falder i god jord både i Røsnæs Menighedsråd, i Raklev Menighedsråd og hos præsterne.

De tre præster i det nye pastorat kommer til at indgå i et fælles team og skal selv fordele opgaverne imellem sig og stå for gudstjenester og kirkelige handlinger i pastoratets to kirker.

Præstestillingen i Røsnæs Sogn er i øjeblikket ledig, ­efter at sognepræst Ernest W. Andersen døde tidligere i år.

Embedet varetages i øjeblikket af vikarierende sognepræst Søren Sievers.

Planen er, at sammenlægningen træder i kraft, når den ledige præstestilling er besat, formentlig fra 1. december.

Tæt samarbejde Sognepræst Helle Brink, Raklev, bliver det ny pastorats kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Sognepræst Lisbeth Dyx­enburg, Raklev, indgår i det ny pastorat samtidig med, at hun skal bruge halvdelen af sin arbejdstid som tovholder for diakonale opgaver i hele Kalundborg Provsti.

Den præst, der ansættes i den ledige stilling i det ny pastorat, får bopæl i Røsnæs Præstegård.

De to menighedsråd fortsætter uændret, men kommer i fremtiden til at arbejde tæt sammen.

Efter biskoppens meddelelse har repræsentanter for de to menighedsråd mødtes to gange hurtigt efter hinanden for at tale sammen om ændringerne og begynde at planlægge fremtiden. Det er sket i en både tillidsfuld og varm atmosfære.

Lettelse på Røsnæs - Vi har været meget spændt på, hvad der ville komme til at ske, for vi vidste jo godt, at der kom til at ske noget, siger formanden for Røsnæs Menighedsråd, Yvonne Blyit­gen Hansen.

Hun lægger ikke skjul på, at frygten i sognet har været, om en ny præst ville komme til at bo i præstegården i Ulstrup, og om præstegården ville komme til at stå tom i fremtiden.

- Det er en stor lettelse for os med den løsning, der nu er fundet frem til. Den er god. Det betyder meget i et lille samfund som vores, at vi har en præst, som bor her, lever sit liv her og færdes i sognet i hverdagen, siger Yvon­ne Blyitgen Hansen.

Også formanden for Raklev Menighedsråd, Gitte Pløger, hilser nyordningen velkommen:

- Vi er glade for den løsning. Glade for, at både præsterne og begge menighedsråd fuldt og helt bakker op og ser gode muligheder for at samarbejde.

Sognepræst Helle Brink kalder det ligeledes for en virkelig god ordning, der er nået frem til.

- Vi får her mulighed for et frugtbart samarbejde og for sammen at tage initiativ til fælles aktiviteter. Det lover godt, siger Helle Brink.

Præstegårds-idyl Røsnæs Præstegård er, hvad man roligt kan betegne som en præstegårdsidyl.

En trelænget præstegård i en stor, parklignende have, beliggende naturskønt mellem kirken og Kalundborg Fjord med den maleriske Ulstrup Mølle nærmest i baghaven.

En rummelig bolig, som nu sættes i stand, så den er klar til indflytning, når den nye præst er ansat.