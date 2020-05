Raklev Kirke markerer Befrielsen med lys og klokkespil

Mandag er det 75 år siden at Danmark blev befriet. Som så mange andre steder, havde man planlagt at markere denne dag i Raklev Kirke, men coronakrisen spændte ben for planerne.

- Vi vil markere befrielsesaftenen den 4. maj med levende lys i kirkens vinduer og klokkeringning klokken 20.00 til 20.15. Det er ikke muligt at gennemføre de mange planlagte arrangementer i anledning af 75-året for befrielsen, så vi må glæde os over de muligheder vi har. Mon ikke netop lyset i vinduerne vil ses som et særligt tegn på håb i denne tid, siger sognepræst Helle Brink.