Radiomast så godt ud med lys

- Vi er godt tilfredse med resultatet, siger Per Junge, der er formand for Lys på Kalundborg.

Lys på Kalundborg har tilsagn om 200.000 kroner, som er nok til at gå i gang med. Men den »forkromede løsning« koster det dobbelte, og så kan vi få lyssætning af tre punkter pr. mast med farveskift og tilhørende montering og installation plus to store lyskanoner under hver mast. Så vil effekten virkelig være der, siger Per Junge, som er el-installatør.