Radiokanal: Ministers tal for ny bilbro højst usikre

Det oplyser Radio24syv, som har fået aktindsigt i dokumenter og mailkorrespondancer om broen. Regnestykket med prisen på de 58 milliarder kroner, der er langt under de prisniveauer for en Kattegatforbindelse, som tidligere har været fremme, blev hastet igennem på en uge, og tallene er forbundet med »meget stor usikkerhed«. Socialdemokraterne siger til radiokanalen, at det er »kritisabelt, når ministeren melder så løse tal ud«.

»Større usikkerhed« Konsulentfirmaet svarede ifølge Radio 24syv tilbage, at tallene er forbundet med »større usikkerhed« end de beregninger for en kombineret Kattegatbro for både tog og biler, som firmaet tidligere havde leveret.

Men under to uger senere offentliggjorde Ole Birk Olesen 21. marts tallene i tv- avisen og sagde, at han nu har »en meget god indikation af, at den her bro kan realiseres«. Han sagde, at det er foreløbige tal, og at han nu vil igangsætte flere undersøgelser af broen.