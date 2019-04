Radio24syv om Ghita Nørby-interview: Vi ville bare lave portræt

Der var tale om et helt almindeligt interview, da Radio24syv i februar tog ud til skuespillerinden Ghita Nørby i forbindelse med et portræt, som siden er blevet vendt og drejet i de traditionelle såvel som de sociale medier.

Programchef hos Radio24syv Mads Brügger afviser, at der skulle have været en plan om at manipulere og ødelægge Ghita Nørby, som hun i et interview med det regionale nyhedsmedie sn.dk beskylder radiostationen for.

- På et alment menneskeligt plan er jeg selvfølgelig ked af, at det har været en dårlig oplevelse for Ghita Nørby.

- Men jeg vil gerne skyde ned, at vi skulle have haft en bagtanke med, at vi ville genere, ødelægge eller gøre Ghita Nørby ondt.

- Vi er taget ud for at lave et portrætinterview med hende, og mere er der ikke at sige om det, siger Mads Brügger.

Interviewet blev brugt i et portræt med titlen "Hele Danmarks Ghita", der blev sendt i marts.

Det skulle have været et portræt af skuespillerinden på baggrund af et syv timer langt interview. Men journalisten Iben Maria Zeuthen og Ghita Nørby går fra start skævt af hinanden.

I interviewet kalder Ghita Nørby blandt andet Zeuthen for "dybt åndssvag", "overfladisk" og "sindssyg".

Til sn.dk forklarer Ghita Nørby, at hun ikke var tryg ved situationen, hun var havnet i.

- Det var mærkeligt at sidde og kigge ind i en bevidsthed, hvis eneste ønske var at manipulere og ødelægge mig. Det gjorde et stort indtryk på mig, at det sådan var planlagt.

- At jeg ligefrem skulle sidde overfor en, der havde viljen til at ødelægge mig. Det har jeg aldrig været ude for før, siger skuespillerinden til sn.dk.

Mads Brügger understreger, at Radio24syv ikke ville have lavet noget anderledes, hvis radiostationen skulle have lavet interviewet igen.

Efter at "Hele Danmarks Ghita" blev sendt i radioen, begyndte flere offentligt at spekulere i, om den 84-årige skuespillerinde mon er dement.

Radio24syvs chefredaktør, Jørgen Ramskov, mener, at Radio24syv ikke kan lægges til last for den del.

- Man skal skelne mellem tingene. Vi laver en dokumentar, og det er foregået helt efter bogen på helt klare betingelser.

- Hvordan folk efterfølgende opfører sig på sociale medier, kan jeg ikke styre. Jeg kan da kun beklage, at den oplevelse har været ubehagelig for Ghita Nørby, siger Jørgen Ramskov.