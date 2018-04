Hans Munk, radikal formand: - Vi skal investere i vores børn fra vuggestuerne og op gennem folkeskolen. Foto: Merete Jensen

Radikale vil ansætte 32 pædagoger ekstra

Kalundborg - 04. april 2018 kl. 17:10 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Radikale Venstre i Kalundborg vil have minimumsnormeringer på to pædagoger og en pædagogmedhjælper per 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn. Det betyder, at Kalundborg Kommune skal begynde med at ansætte i omegnen af 32 ekstra pædagoger. Partiet peger tillige på behovet for holddelingstimer til klasser med mange elever.

Forslaget blev lagt på bordet og vedtaget i enighed, da partiet holdt årsmøde på Kalundborg Vandrerhjem. Her var der enighed om, at daginstitutioner og folkeskolerne i Kalundborg skal styrkes:

- Børnene er det mest dyrebare, vi har og er vores fremtid. Derfor skal daginstitutioner og folkeskolerne have en ordentlig saltvandsindsprøjtning. Der er brug for, at vi tænker radikalt anderledes, som det blev udtrykt på mødet.

Alle klasser med et elevtal over 21 elever skal tilføjes ressourcer, svarende til 15 holddelingstimer. Det betyder, at i mindst 15 lektioner pr/uge vil der være to voksne i klasser med flere end de omtalte 21 elever.

Ved at investere i vores børn helt nede fra vuggestuerne og børnehaverne, samt videre op gennem folkeskolen tror vi på at vi kan løfte både børnenes livskvalitet, deres udvikling og uddannelsesniveau. Vi tror på, at det på sigt vil give vores børn og unge en bedre livskvalitet og sekundært også være en besparelse for vores samfund på den lange bane.

På årsmødet blev tillige udtrykt bekymring for den nyligt opståede situation med fyringer indenfor Misbrug & Socialpsykiatrien.

- Radikale Venstre ønsker, at kommunens serviceniveau hæves indenfor hele området. Således er flere medlemmer også aktive indenfor den borgergruppe, der kæmper for, at Kalundborg Kommune ikke stiller vores mest sårbare medmennesker endnu dårligere, siger partiforeningens formand, Hans Munk.

