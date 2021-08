Radikale: - Valgforbund kostede os dyrt

Det kostede Radikale Venstre dyrt at stå i valgforbund, mener Hans Munk (R).

Kalundborg - 05. august 2021 kl. 12:49 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

De borgerlige partier vandt kommunalvalget i 2017, men for medlemmerne af Radikale Venstre føltes valgaftenen ikke som en sejr. Kun 1065 vælgere stemte på partiet mod 1814 ved valget før, og partiet mistede den ene af sine to pladser i Kalundborg Kommunalbestyrelse.

I partiets bestyrelse er der ingen tvivl om, hvad der var årsagen.

- Det store valgforbund med Venstre og Dansk Folkeparti kostede os dyrt. Der var opstået en fortælling blandt vælgerne om, at en stemme på Radikale Venstre var lig en stemme på Venstre og Martin Damm, uanset hvad. Vi var et selvstændigt parti med egen politik på mange områder, men det var svært at trænge igennem med i offentligheden, siger formanden for Radikale Venstre i Kalundborg, Hans Munk.

Det er en stor del af baggrunden for, at partiet i går meldte ud, at det ved det kommende kommunalvalg valg har besluttet ikke at indgå valgforbund med Venstre.

- Den Radikale Gruppe vil med beslutningen signalere, at Radikale Venstre er et midterparti med klare holdninger, som vil det brede samarbejde og borgerinddragelse. Med et bredt samarbejde tror gruppen på, at partiet kan vinde mere gehør for sine mærkesager, og det brede samarbejde vil være en gevinst for hele kommunen, mener Hans Munk.

Han understreger, at han har oplevet samarbejdet med Venstre som godt og konstruktivt.

- Men vi kunne stadig godt have ønsket at have sat lidt tydeligere fingeraftryk på kommunen. For eksempel er vi ikke kommet igennem med vores ønske om en borgerrådgiver eller en teatersal, siger han.

Partiet ønsker dog ikke at gå i Dansk Folkepartis fodspor og pege på et af sine egne medlemmer som borgmesterkandidat.

- Intet ville glæde mig mere, men vi er nødt til at være realistiske. Der er ikke flertal for en radikal borgmester i Kalundborg. Som situationen er lige nu, er Martin Damm den bedste kandidat til borgmesterposten, men situationen kan ændre sig, og Radikale Venstre ønsker ikke fremover at kunne tages for givet, siger Hans Munk.