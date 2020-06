Send til din ven. X Artiklen: Radikal mf'er klædes på i Ubby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Radikal mf'er klædes på i Ubby

Kalundborg - 24. juni 2020 kl. 14:58 Af Jakob Erhardt Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ubby Forsamlingshus lægger lokale til, når kommuneforeningen for Radikale Venstre Kalundborg torsdag aften holder generalforsamling.

I mødet deltager også det radikale folketingsmedlem Katrine Olldag, som er partiets kommunalordfører.

- Hun kommer for at drøfte den vedtagne, kommunale udligningsreform, der er sat på mødet som tema. Hvorfor får Kalundborg Kommune så mange penge fremover, at skatten skal sættes ned med 0,4 procent? Hvorfor må vi ikke bruge alle pengene på skoler? Hvorfor kan vi ikke få flere pædagoger for pengene? Hvorfor må vi ikke give flere og længere besøg til de ældre? Der er mange spørgsmål, der trænger sig på hos kommuneforeningens medlemmer, konstaterer den lokale radikale Jeppe Hedegaard Sørensen Peulecke.

Han tilføjer, at det er første gang, at Katrine Olldag som nyvalgt folketingsmedlem gæster Kalundborg Kommune. Hun er valgt i Sjællands storkreds sammen med Zenia Stampe.

På mødet vil folketingsmedlemmet også høre både formand Hans Munk og formanden for kommunens kultur og fritidsudvalg, kommunalbestyrelsesmedlem Ole Glahn.

- På den måde får kommuneforeningen klædt Katrine på med, hvad der rører sig i Nordvestsjælland, så vi ikke bliver glemt, når der tages beslutninger, forklarer Jeppe Hedegaard Sørensen Peu­lecke.

Han oplyser, at kommuneforeningen for at sætte fokus på uddannelserne og den manglende rute 23 også har planer om et længere besøg i september.

- Her kommer Katrine en dag sammen med et andet nyvalgt, radikalt folketingsmedlem, Stinus Lingren. Her vil de to besøge flere aktører i industrien samt Absalon. Det er et besøg som kommuneforeningen ser meget frem til, oplyser Jeppe Hedegaard Sørensen Peulecke.