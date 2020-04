Rådden tang ved havnen plager Havnsø

Se billedserie Tæt på den grund, hvor der skal bygges en legeplads for midler fra Få det fikset-puljen, har bunker af tang igennem flere år samlet sig i et tykt lag. Det skaber store lugtgener, lyder det fra Søren Møberg, der er medlem af den lokale aktionsgruppe for Få det fikset-puljen i Havnsø. Privatfoto

For nylig har borgerne i Havnsø fået bevilget midler fra Få det fikset-puljen til at bygge en legeplads på havnens østmole.

Men et tykt lag tang, der igennem flere år er skyllet sammen i et hjørne mellem færgelejets østlige mole, Havnevej og havet på Havnsø havn, i umiddelbar nærhed af den grund, hvor legepladsen skal bygges, skaber store lugtgener for borgerne i området.

- Det er sådan, så man vil betegne det som et problem, når man skal bruge området dernede. Hidtil har østmolen henligget som parkeringsplads og græsplæne og dermed ikke været benyttet, men når vi nu går i gang med at bruge området dernede til legepladsen, så vil vi blive plaget af det, fortæller

Søren Møberg, der er medlem af den lokale aktionsgruppe for Få det fikset-puljen i Havnsø og formand for vinterbadeforeningen Havnsø Havnebad, der skal stå for at etablere, drifte, vedligeholde og føre dagligt tilsyn med den kommende legeplads.

Han kan fortælle, at man sidste år måtte lukke et kajakarrangement på østmolen, fordi lugtgenerne var så store.

- Når det er allerværst, så er det ubrugeligt, siger han og tilføjer, at det særligt er ved lavvande og på meget tørre dage, at der lugter råddent.

Vil ikke forbindes med rådden tang Også de mange gæster, der hvert år er på passage igennem Havnsø, når de tager færgen til Sejerø eller Nekselø, må døje med lugten, når de venter på færgen, hvilket bekymrer Søren Møberg.

- Det er jo netop også noget med de 80.000 gæster, der hvert år er i transit og det indtryk, de får af havnen. Ligesom Esbjerg lugter af fisk, så lugter Havnsø af rådden tang. Rent turistmæssigt er det også noget, man skal forholde sig til.

Ud over lugtgenerne, nævner Søren Møberg også at tangen skaber et æstetisk problem.

- Det er et kæmpe område, der ligger hen i byen som en ødemark, siger han.

»Tanghjørnet« er ikke et nyt problem. Lugtgenerne på østmolen og ønsket om at gøre noget ved dem optrådte allerede for halvandet år siden i en udviklingsplan for Havnsø, som blev udarbejdet af en bredt forankret arbejdsgruppe under Havnsø Lokalråd.

Ifølge Søren Møberg har Kalundborg Kommune, der ejer havnen, da også forsøgt at fjerne tangen for et par år siden, men den er siden kommet igen.

Selvrensende strand Nu er ønsket i Havnsø Lokalråd at få undersøgt muligheden for at få gjort noget ved problemet.

Tanken er at lave en selvrensende strand, så det tang, der skylles op, bliver taget med ud i vandet igen. Om der skal bygges en mur eller laves en opdæmning, skal undersøges, men ønsket er at få fjernet tangen og fyldt det nuværende »tanghjørne« op med jord, så det kan benyttes til for eksempel parkeringspladser til de turister, der skal med færgen eller til et rekreativt område, forklarer Søren Møberg.

Han vurderer at en forundersøgelse og arkitektskitse vil komme til at koste knap 100.000 kroner.

Ønsket om at få gjort noget ved tangen bliver ikke mindre af, at lokalrådet har flere ambitioner for østmolen. En børnevenlig sandstrand med lavt vand, en badebro til krabbefiskeri og en badebro til et beskyttet badeareal, står blandt andet på listen.

Kommunens rolle Da Kalundborg Kommune ejer havnen, er lokalrådet nu gået i dialog med kommunen om dennes rolle.

- Kommunen skal finde ud af, hvad deres ansvar i det er. De skal finde ud af, om det er en politisk opgave at løse det her, eller om det er noget, man bare siger, ligger hen, som det gør, siger Søren Møberg.

Hvis kommunen ikke vil gå ind i projektet, er tanken at finansiere både forundersøgelse, arkitektskitse og selve byggeriet via fondsmidler, oplyser Søren Møberg. Kommunen vil stadig skulle give tilladelse til projektet.