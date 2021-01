Se billedserie Disken er rykket helt hen til indgangsdøren, så kundene hos Swärds Guldsmedie ikke kan bevæge sig længere ind i butikken. Glenn Swärd har indrettet sig efter myndighedernes retningslinjer og servicerer sine kunder efter dem. Fotos: Jørn Nymand

Råd til butikkerne fra formand: Undersøg mulighederne - og gør så det man må

Kalundborg - 27. januar 2021 kl. 07:48

»Væk med smitten - BRUG venligst spritten« - sådan står det på et skilt lige indenfor døren til Swärds Guldsmedie på Kordilgade. Netop forebyggelse og inddæmningen af udbredelsen af corona er vigtige opgaver lige nu og vejen frem mod mere almindelige arbejds- og handelsbetingelser for butikslivet.

Nogle butikker må godt holde åbent, mens andre har brug for at sno sig for at holde lidt gang i omsætningen ved hjælp af eksempelvis click & collect, hvor kunden bestiller varen hjemmefra og tager hen til butikken og henter det købte.

- Mit bedste råd til medlemmerne i Vores Kalundborg, det er nøje at undersøge hvilke muligheder, de har for at holde åbent i forhold til det lovmæssige. Og så gælder det bare om at komme i gang og gøre brug af det, som reglerne åbner mulighed for, siger Glenn Swärd, formand for handelsstandsforeningen Vores Kalundborg.

En næsten helt mennesketom og forblæst Kordilgade vidner om, at de butikker, som må holde åbent, de langtfra har den omsætning, som de normalt har. Og det bekræfter Glenn Swärd da også. Dagene ligner langfra det, man er vant til.

Glenn Swärd anbefaler da også varmt, at de butiksindehavere, som ikke er med ShopSjælland, de gør alvor af det nu og kommer med. ShopSjælland er en fælles platform og webportal for butikkerne, hvor man kan præsentere varer og ydelser på et samlet og overskueligt sted. Via den kan kunderne sidde hjemme og bestille varer fra de lokale butikker og på den måde være med til at holde gang i det handelsliv, som lider under corona-restriktionerne.

- Det er både nemt og billigt at komme med i ShopSjælland, understreger Glenn Swärd. Hans butik er med på platformen, og han bekræfter, at den virker.

Swärds Guldsmedie er en værkstedsbutik og må derfor gerne tage imod og aflevere raparationer. Butikken må også gerne udlevere smykker, der er bestilt og betalt på forhånd.

Ind- og udleveringerne sker umiddelbart indenfor indgangsdøren, hvor Glenn Swärd har rykket en disk hen, så kunden kun lige kan komme indenfor og klare forretningen.

Julegaver må guldsmeden ikke bytte endnu - ikke før myndighederne giver grønt lys til for en normal åbning af butikkerne.