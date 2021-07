Martin Schwartzbach, der også sidder i kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti, skal være ny formand for Raklev Gymnastik- og Idrætsforening.Foto: Kalundborg Kommune Foto: Per Christensen

RGI får ny formand - og håndboldtræner modtager pris

Kalundborg - 01. juli 2021 kl. 13:30 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Fem og et halvt år som formand i Raklev Gymnastik- og Idrætsforening blev det til for Gitte Nordbo Keller, der onsdag stod i spidsen for sin sidste generalforsamling i RGI.

Gitte Nordbo Keller har selv valgt at trække sig, fordi hun ikke har »timer nok i døgnet« til også at varetage formandsposten.

Den nye formand bliver i stedet kommunalbestyrelsesmedlem Martin Schwartzbach (DF).

- Jeg har været glad og stolt af at være formand og mærke, at RGI er en forening, som bliver genkendt, når man kommer rundt i landet, fordi vi gør tingene godt, siger Gitte Nordbo Keller til Nordvestnyt.

Generalforsamlingen blev afholdt i Røsnæshallens café, efter at den - som så meget andet - var blevet udskudt grundet covid-19.

Netop coronapandemien og den medfølgende nedlukning satte også sit præg på Gitte Nordbo Kellers sidste beretning som formand.

Dels fordi beretningen blev kortere end vanligt, når nu så meget idræt havde været ramt i nedlukning. Dels fordi pandemien strakte sine lange fingre ind og har påvirket alt fra afvikling af traditionsrige begivenheder til driften af cafeen.

Uvisse konsekvenser Derfor kunne Gitte Nordbo Keller også fortælle, at Jette Jensen, der har drevet Café J i Røsnæshallen, har valgt at stoppe i cafeen for at prøve noget nyt. Dermed skal RGI finde en ny til at passe kiosken.

Selv om de endelige konsekvenser af de to lange nedlukninger endnu ikke er til at aflæse i hverken økonomi eller medlemstal, uddelte Gitte Nordbo Keller stor ros til RGI's kasserer Niels Illemann.

- Niels har søgt alle de hjælpepakker, som vi kunne, og vi har fået positive tilkendegivelser fra næsten dem alle, sagde Gitte Nordbo Kel- ler.

Til onsdagens generalforsamling blev der også uddelt to priser. Den ene, Poul Erik-prisen på 5000 kroner, gik til Thomas Voss, der er en stor del af RGI's håndboldafdeling. Han er selv træner for flere hold, men fungerer også som mentor for flere af klubbens trænere, ligesom han ofte bistår håndboldudvalget med administrative opgaver.

Derudover modtog Karina Lykke Bille Eris blomster og et gavekort som anerkendelse for sit store arbejde med at tilbyde zumba som zoom-undervisning under nedlukningen. Et initiativ, der endte ud med også at omfatte flere folkeskoler, hvor eleverne dansede zumba i spisefrikvarteret.

Martin Schwartzbach blev valgt som formand, efter at bestyrelsen havde indstillet ham, og han takkede ja til posten.ask