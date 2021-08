De Radikale og De Konservative indgår teknisk valgforbund til kommunalvalget. På venstre side af bordet Hans Munk, Stig Nielsen og Michael Augustine fra Det Radikale Venstre. Overfor Ole Lauritzen, Jesper Wienmann Hansen og Jesper Hansen fra Det Konservative Folkeparti. Foto: Mie Neel

R og K går i valgforbund - vil styrke midten

Kalundborg - 12. august 2021 kl. 18:42 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

I sidste uge kom det frem at Det Radikale Venstre droppede valgforbundet med Venstre, som man i partiet mener var medvirkende til den kraftige tilbagegang ved seneste kommunalvalg. Det betyder imidlertid ikke, at partiet helt har afskrevet valgforbund, for nu har de fundet sammen med en anden partner: Det Konservative Folkeparti.

Hverken Det Konservative Folkeparti eller Det Radikale Venstre gjorde de bedste erfaringer med valgforbund ved det seneste kommunalvalg, hvor begge partier var i valgforbund med Venstre og Dansk Folkeparti og oplevede at man blev overskygget og taget for givet af de større partier.

Samarbejdet mellem de to mindre partier giver dog god mening, mener de.

- Vi indgår i et teknisk valgforbund, så begge partier får mulighed for at føre deres egen valgkamp og profilere sig på egne mærkesager, men vi er sikret mod stemmespild, og hvis en stemme på vores parti skulle gå til et andet parti, så ser vi hellere at den går til De Konservative end til for eksempel Dansk Folkeparti, siger Hans Munk (R).

Selvom de to partier ikke agter at føre fælles valgkamp, så har de dog en del til fælles, og tror på at de vil kunne få et frugtbart samarbejde efter kommunalvalget skulle begge partier opnå repræsentation i Kommunalbestyrelsen.

- Vi er begge tilhængere af, at vi skal have styrket samarbejdet på tværs af blokkene. Det giver nogle bedre løsninger og mere stabilitet på langt sigt. Vi mener også at det ville klæde kommunen at lytte mere til borgerne og medarbejderne. Vi vil arbejde for mere åbenhed og decentralisering, siger Jesper Hansen (K).

Begge partier anerkender at Kalundborg Kommune har en god og sund økonomi, hvilket de et langt stykke henad vejen giver borgmester Martin Damm (V) æren for.

- Men efter 12 år med samme borgmester, kan man måske godt fornemme at der kunne være brug for friske øjne og nye ideer, siger Michael Augustine (R).

Blandt andre mærkesager som de to partier gerne vil arbejde med i den kommende valgperiode er blandt andet skoler, ældre og de svageste.

- Det betyder ikke nødvendigvis, at der skal bruges flere penge på områderne, men vi vil gerne være med til at se om pengene ikke kan bruges bedre og smartere end vi gør i dag, siger Ole Lauritzen (K).

- Økonomien er afgørende for en sund kommune, men hvis vi ønsker at tiltrække resursestærke borgere til kommunen der kan bidrage til den økonomi, skal blødere områder som skoler og kulturen også fungere, tilføjer Jesper Wienmann Hansen (K).