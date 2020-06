R: Der skal lyttes og være åbenhed

Formanden for Radikale Venstre i Kalundborg, Hans Munk, oplyser, at Cathrine Olldag blev stillet mange spørgsmål i forhold til den udligningsreform, som ganske vist har givet mange penge til Kalundborg Kommune, men som paradoksalt nok ikke må bruges til at tilføre flere pædagoger i børnehaverne, flere midler til skolerne, det i Kalundborg meget betrængte socialområde eller en bedre normering på ældreområdet.

Hans Munk aflagde selv sin formandsberetning og tog i den forbindelse hul på forberedelserne til kommunal­valget i 2021, idet han understregede, at Radikale Venstre ønsker et endnu større politisk samarbejde i Kalundborg Kommune.

- Det politiske flertal i kommunalbestyrelsen skal lytte og være åbent i forhold til oppositionen, ligesom oppositionen også har et ansvar for at objektivt at tage del i beslutningerne og ikke kun være imod for at være imod, mener formanden.