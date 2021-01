Quicktest midt i Kalundborg

- Og for at sikre dagligvarebutikkerne nem adgang til test, er det der derfor aftalt med Region Sjælland, at man opstiller det mobile testcenter, oplyser Keld Haapanen, direktør Kalundborg Brugsforening.

Der vil efterfølgende være mulighed for at forlænge aftalen om et testcenter ved Kvickly, og testen er udelukkende beregnet for medarbejdere i fødevarebutikkerne i og omkring Kalundborg midtby.