Se billedserie Manglende opbakning lukker bordtennisklubbens ungdomsafdeling. Det er meget ærgerligt, synes formand Peter Bondesen som holder en dør på klem for børnene. Foto: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Punktum for 52 år med ungdomsbordtennis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Punktum for 52 år med ungdomsbordtennis

Kalundborg - 22. august 2021 kl. 14:35 Kontakt redaktionen

»Ja, jeg kommer altså med en dårlig nyhed«.

Sådan lød det triste budskab fra Peter Bondesen, da han kom ankom til redaktionen på Kalundborg Nyt.

Peter Bondesen har i mange år været en af de mange nødvendige ildsjæle, som har været med til at holde gang i det lokale foreningsliv. Men nu er det slut for ungdomsspillerne i Årby Bordtennisklub.

Klubben, som under forskellige navne og adresser siden 1969 har været omdrejningspunktet for alle, som holder af bordtennis.

54-årige Peter Bondesen har siden 2015 stået i spidsen for klubben. Både som formand, træner og dygtig turneringsspiller.

- Jeg har spurgt rundt omkring, og det er ikke lykkes for mig at finde en forældre eller andre, som har lyst til at tage over efter mig som træner for børnene, så derfor bliver der ikke noget bordtennis for dem, fortæller en meget ærgerlig Peter Bondesen.

Han har i mange år arbejdet på skiftehold, hvilke ofte giver ham mange, lange og stressede dage, hvor det gjælder om at få både job og fritidsaktiviteterne med at træne børn og passe sin egen træning til at nå sammen.

Peter Bondesen overvejer nu at begynde at spille holdkampe i bordtennisklubben i Raklev, så han ikke længere har presset med at være træner, men udelukkende kan koncentrere sig om det, det handler om.

- Det skal være sjovt at spille bordtennis. Det er vigtigt.

Peter Bondesen blev i øvrigt udnævn til »Årets Ildsjæl« i Kalundborg Kommune i 2018.

Omkring 10 børn og unge har den seneste sæson spillet bordtennis i Årby-klubben, som hører under Årby Gymnastik & Idrætsforening, men de nu må finde en anden klub eller fritidsaktivitet.

Peter Bondesen holder en lille dør på klem for børnene. Men kun hvis der er en voksen, som vil træne med børnene om torsdagen i Årby Fritidscenter fra kl. 18.30 til 20, så kan det godt lade sig gøre, men man skal på forhånd ringe til Hans Guldager Christiansen eller Peter Bondesen.

Kredsen af seniorspillere er skrumpet de senere år til seks-otte spillere, men de kan godt fortsætte med at udfolde sig bag bordtennisbordene, når der trænes. Turneringskampe trækker man sig fra i Årby Bordtennisklub.

Bordtennisklubben, som er en afdeling under Årby Gymnastik & Idrætsforening, blev oprettet i 1969. I begyndelsen havde afdelingen træningslokaler i et kælderrum hos Jens Verner Johansen, Sønderstrandvej 25, Melby Sønderstrand. Det var Jens Verner Johansens søn, som var en af spillerne. Klubben flyttede kort efter til Årby Forsamlingshus, hvor man spillede i salen. Siden fik klubben tider på Årby Skole. Her var der lige blevet opført en ny gymnastiksal i forbindelse med skolen.

De historiske fakta om bordtennisklubben har Peter Bondesen skrevet for nogle år siden sammen med en af de andre spillere, som har været med igennem mange år og præget klubben - Hans Guldager Christiansen.

Op gennem 1970'erne voksede Årby Bordtennisklub, hvor Freddy Hansen dengang var formand og drivkraften.

Klubben var i slutningen af 1970'erne større end nogensinde. I 1979 var der 80 aktive og af disse var 60 ungdomsspillere. Det gav pladsproblemer, og en del træning blev lagt i Kalundborghallerne.

I 1982 ville klubben gerne udvikle sig yderligere og gerne flytte ind til Kalundborg i håb om at tiltrække endnu flere spillere. Det var også tanken, at man som en selvstændig klub ville stå stærkere overfor kommunen med hensyn til lokaler, end hvis klubben var en underafdeling under Årby Gymnastik & Idrætsforening. Klubben fik navnet BTK 82.

Klubben spillede først i Kalundborghallerne, bl.a. i Body & Fitness' nuværende lokale. Senere, i 1985, stillede Kalundborg Kommune lokaler til rådighed på Ulshøjskolen. Skillevægge mellem klasseværelser blev revet ned og to-tre klasselokaler blev slået sammen. Der blev endda også plads til et klublokale. Medlemmerne stod selv for istandsættelsen.

Men der kom nye forhindringer til, da amtet sagde »ja« til at oprette en afdeling af musikalsk grundskole i Kalundborg, og byrådet bestemte, at Musikskolen skulle ligge på Ulshøjskolen. Så BTK 82 måtte flytte igen. Siden har den spillet forskellige steder, bl.a. nogle år i Tømmeruphallen.

BTK 82 tabte imidlertid pusten, og til sidst flyttede klubben borde og andet udstyr tilbage til Årby omkring 1990 og tog igen navnet Årby Bordtennisklub.

Det gode fællesskab, der er i +60 Bordtennis fortsætter uændret hver tirsdag i Årby Fritidscenter og bliver ikke berørt af ungdomsafdelingens lukning.

Bordtennissporten er godt for hjernen. Bordtennis har nemlig flere af de ingredienser, der skal til for at holde hjernen frisk i længere tid.

I bedste fald kan det være med til at modvirke udvikling af demens og alzheimers sygdom, viser forskning.