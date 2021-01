Jesper Petersen og steen Jensen var ikke i tvivl, da de hørte om muligheden for at åbne en POWER-butik i Ringsted - de sagde ja med det samme. Foto: Charlotte Kofoed

Punkt1-par åbner POWERs første franchisebutik

Siden entreen i Danmark tilbage i 2015 har elektronik- og hvidevarekæden POWER åbnet i alt 19 butikker rundt om i landet - de to seneste åbnede i november. I foråret 2021 føjes den 20. butik til rækken, men denne gang sker det i form af en franchise-butik. Det er et nyt koncept, som POWER har haft stor succes med i Norge.

- Vores mål er hele tiden at komme så tæt på vores kunder som muligt og at give så mange som muligt adgang til lave priser på elektronik og hvidevarer. I Norge har vi i POWER haft rigtig gode erfaringer med at nå endnu bredere ud via vores franchise-koncept, og nu tænker vi, at tiden - og POWER - er moden til at indføre det her i Danmark. Og vi glæder os helt vildt, siger Jesper Boysen, adm. direktør i POWER.

Første franchise-butik åbner derfor i Ringsted på et endnu ikke fastlagt tidspunkt i løbet af foråret 2021. Bag den nye POWER-butik står makkerparret Steen Jensen og Jesper Abkjær Petersen, som i forvejen driver ni Punkt1- og Expert-butikker, og som netop har modtaget Børsens Gazellepris for en vækst på 25 millioner i løbet af 2020. De var ikke i tvivl, da de blev præsenteret for ideen om en POWER-franchise.

- Overhovedet ikke. Da jeg hørte om muligheden første gang, sagde jeg bare ja. Og bagefter snakkede jeg med vores finansielle bagland, og de vendte også tomlen opad og sagde: »Det gør I bare«. Så vi har været på helt fra starten, siger Steen Jensen.

Han ser sammen med makkeren Jesper Petersen store, nye perspektiver i POWERs franchise-koncept.

- POWER kommer med et meget større markedsføringstryk, end vi kan mønstre i Punkt1 og Expert. Og jo mere, vi kan annoncere, jo flere kan vi selvfølgelig nå ud til. Det vil vi så kombinere med den gode service, som vi i forvejen er kendt for i vores Punkt1- og Expert-butikker. Vi har jo vækstet helt vildt, og det skyldes især, at vores service får kunderne til at komme igen. Vi håndterer selv alle leveringsopgaver, så det er vores egne folk, som tager ud til Hr. og Fru Jensen og stiller op og monterer. Tanken er, at vi også i POWER-butikken, som etableres i vores Punkt1-butik i Ringsted, skal køre så meget som muligt selv, siger Steen Jensen.