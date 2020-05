Punkt1 holder DM i hygge

I slutningen af maj ruller Punkt1 deres kampagne »DM i hygge« ud i det danske land for at kommunikere, at deres butikker står klar til at forsyne danskerne med alt, hvad feriehjertet og -hjemmet kan begære af elektronik, hvidevarer, gadgets og meget mere henover sommeren. Kampagnen toppes af en konkurrence med en af de helt store præmier på højkant samt flere lokale præmier.

- For mange bliver sommerferien i år ikke som planlagt. Mange rejser er aflyst, og vi er nødt til at få det bedste ud af det herhjemme. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at danskerne får en fantastisk sommer - for nogen indebærer det en opgradering af grillen, andre et nyt TV eller måske en terrassevarmer, der kan forlænge de lyse nætter. Og for de heldige, der kan toppe den med at se frem til en privatkoncert med en af Danmarks bedste sangere, er det jo endnu bedre. Det er et privilegie for os at kunne bidrage til at give hyggen et nøk opad.