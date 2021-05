Punkt 1: Vi vil da helst blive hvor vi er i Gørlev

Se billedserie Grunden, det hele handler om, på hjørnet af Kirkevangen og Landevejen ved rundkørslen ind til Gørlev. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Kalundborg - 29. maj 2021 kl. 06:59 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Rema 1000 ønsker at forlade sin nuværende adresse på Algade til fordel for et mega-projekt på hjørnet af Kirkevangen og Landevejen i nyt byggeri og på en grund, hvor Punkt 1, Expert og Lysmesteren i dag driver forretning.

I den kommende uge mødes udviklingschef i Rema 1000 Etablering, Jonas Nyrop Vestermann, med Steen Jensen, den ene af ejerne af Punkt 1, Lysmesteren og Expert i Gørlev.

Lørdag kunne Nordvestnyt oplyse, at Punkt 1-ejerne er i dialog med Høng Centret om en mulig løsning (og flytning) såfremt der ikke opnås enighed om vilkårene for at blive i Gørlev. Sagen har skabt stor opmærksomhed på de sociale medier.

Det bekræfter Steen Jensen. Jonas Nyrop Vestermann bekræfter til gengæld, at der er aftalt nyt møde mellem Rema 1000 og Punkt 1.

Steen Jensen:

Spørgsmål om økonomi

- Vi vil helst blive, hvor vi er, i Gørlev. Men som jeg har sagt det tidligere, så er det et spørgsmål om økonomi. Vi havde sidste år et overskud på de tre butikker på en kvart million kroner. Det er fint nok, men det rækker ikke til en eventuel million-investering, hvis vi skal flytte ind i og investere indretningen af en ny bygning på 1000 kvadratmeter, som Rema 1000 stiller i udsigt på grunden, hvis de får lov at flytte fra Algade til Kirkevangen.

Jonas Nyrop Vestermann: - - Vi har - og har hele tiden haft - en god dialog med Punkt 1-ejerne. Det er fortsat vores håb, at vi i fællesskab kan finde en fornuftig løsning, der tilgodeser alle parter i denne sag. Det er bestemt ikke intentionen for Rema 1000 at drive nogen butikker ud af byen. Vi lægger tværtimod op til dialog og samarbejde. I sidste må vi dog acceptere, at det vil være op til Steen og Jesper, om de ønsker at blive en del af vores projekt.

Enighed en betingelse

Den bygning og grunden, der er tale om, ejes af installatør Niels Eiland, Høng. Niels Eiland har hele tiden sagt, at et salg til Rema 1000 er betinget af en aftale mellem Rema 1000 og Punkt 1-ejerne, med henvisning til gældende lejekontrakt mellem Eiland og Punkt 1.

- Det er den ene side af sagen. Den anden er, at kommunalbestyrelsen i Kalundborg jo slet ikke har taget stilling til, hvorvidt de vil sige ja til projektet. Så langt er planlægningen slet ikke endnu, siger Steen Jensen.

- Vi besøger Høng Centret indenfor de nærmeste dage, og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Men som sagt - udgangspunktet er fortsat, om vi kan blive enige med Rema 1000, siger Steen Jensen.