Se billedserie Pullerterne er af gummi, så de lægger sig ned, hvis de bliver påkørt. Foto: Magnus Eg Møller

Pullerter er kun midlertidig løsning

Kalundborg - 03. juni 2021 kl. 05:30 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Et foto af krydset Asnæsvej og Sydhavnsvej, hvor der er blevet opsat to pullerter mellem kørebanen og cykelstien, har givet anledning til debat i Facebook-gruppen 'Politik & debat i Kalundborg Kommune'. Kvinden, der har lagt billedet op, skriver, at hun nu bliver nødt til at køre ud på vejen, hvis hun vil forbi på sin ladcykel.

Charlotte Jørgensen, der er teamleder for Vej og Park i Kalundborg Kommune, er klar over, at det kan være problematisk.

- Det er altid svært at lave tiltag, der også passer ladcykler. Vi ser det også, når vi skal lave cykelsluser, der - hvis de også skal passe til ladcykler - mister deres effekt. Jeg anbefaler folk på ladcykler og scootere at trække op på græsset eller orientere sig rigtig godt, inden de trækker udenom pullerterne og ud på vejen, siger hun.

Flere andre stiller spørgsmålstegn ved, om det er den rette løsning til at forhindre højresvingsulykker.

Men det er slet ikke af den grund, de er blevet placeret der. Det er ifølge Charlotte Jørgensen for at sikre plads til cyklister i krydset, mens der midlertidigt er givet tilladelse til at køre med modulvogntog på strækningen.

- Vi kan se, at opmærkningen til cykelbanen er blevet slidt. Gummipullerterne er en midlertidig løsning for at sikre de bløde trafikanter og imødekomme slid på cykelstien, mens modulvogntogene kører på strækningen. Man kunne også have opsat chikaner, men de er lettere at overse, siger hun.

Charlotte Jørgensen oplyser, at der er givet dispensation til modulvogntogskørsel frem til udgangen af november, men at det ikke er fastlagt, hvor længe pullerterne skal stå der.

Hvis der på et senere tidspunkt skal laves en mere permanent løsning - eventuelt med ændret opstribning af stoplinjen, som bliver foreslået i kommentarsporet - bliver det en større opgave. Hareskovvej samt Asnæsvej i nordgående retning fra krydset og cirka 20 meter syd fra krydset er nemlig statsveje, så det er Vejdirektoratet, der står for vedligehold og eventuelle ændringer.

- De har lavet den opstribning, de har fundet optimal, og jeg har tiltro til, at de har valgt den bedste løsning, siger Charlotte Jørgensen.