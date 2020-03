- Nu er der kun én mulighed - og det er at kassere øllet i fustagerne, konstaterer Morten Nystrup. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Pub-ejer overrasket:Tilbud gav shitstorm

Kalundborg - 26. marts 2020 kl. 10:39 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kontoret i Skibbrogade hælder fadøl for op mod 15.000 kroner i vasken efter kritik af ide om at forære øllet væk.

Morten Nystrup, indehaver af Kontoret, populær pub i Skibbrogade, ville egentlig bare gerne give folk et godt tilbud midt i en svær tid for de fleste, og han mente at have taget højde for alle forhold for at beskytte borgerne. Men nu er ideen droppet efter en mindre shitstorm på de sociale medier:

- Det gider jeg ganske enkelt ikke. Jeg har hverken tid eller lyst til at stå på mål for en ide, der skulle glæde folk - og som jeg i stedet har fået en del kritik for. Jeg er overrasket, men også noget forundret og ret uforstående over nogle af de reaktioner, der er kommet, siger han.

Øl for mange penge Historien kort:

Som de fleste andre udskænkningssteder fulgte Kontoret budskabet fra statsminister Mette Frederiksen om at lukke ned af hensyn til smittefaren. Trine og Morten Nystrup reagerede øjeblikkeligt på myndighedernes udmeldinger.

Nu står Morten Nystrup så med fadøl i hanerne, han ikke kan sælge. I omsætningspriser er der tale om ølmængder til en værdi af mellem 12.000 og 15.000 kroner.

- Så opstod ideen om - på fredag eftermiddag - at tilbyde folk at hente en kande øl ganske gratis i stedet for, at vi bare skal hælde øllet ud, når det ikke længere er holdbart. Vi agtede at sætte mærker op med afstand mellem gæsterne, som en ad gangen kunne hente en kande øl til 25 kroner. De 25 kroner er ikke prisen for øllet, men pant for kanden, for sådan en koster os 25 kroner. Vi ville også forbyde folk at sidde i gården og drikke øllet, ligesom vi ikke ville udlevere glas. Ideen var, at folk kunne hente en kande øl, som de så kunne tage med hjem, siger Pub-ejeren.

- Den ide var der nogen, der roste. Men der var andre, der mente, at det var at øge risikoen for smitte unødigt.

Og så var der nogle få mere end almindeligt kritiske kommentarer.

- Altså, vi har ikke taget dette initiativ for at genere folk. Tværtimod. Men på baggrund af nogle af reaktionerne har vi besluttet, at vi dropper ideen, og da vi forudser, at corona-krisen varer i flere uger endnu, er der kun én mulighed - og det er at kassere øllet i fustagerne.