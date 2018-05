Se billedserie Røsnæs vil blive flækket midt over af en motorvej, mener Anders Jørn Jensen. (Arkiv) Foto: Peter Andersen

Protestgruppe: Motorvej vil flække Røsnæs

Kalundborg - 29. maj 2018

På mindre end en uge har den nye facebookgruppe »Nej til motorvej gennem Røsnæs« fået 645 medlemmer.

Anders Jørn Jensen er initiativtageren bag den nye gruppe.

- Borgmester Martin Damm er citeret for at sige, at Røsnæs ikke skal flækkes, men det er præcis det, som Røsnæs bliver, hvis de nuværende planer bliver gennemført. Derfor har jeg oprettet denne gruppe, hvor folk kan diskutere planerne, siger Anders Jørn Jensen, som til dagligt bor i København, men hvis familie har et sommerhus på Røsnæs.

Han mener, at det nødvendigt, at der bliver lavet et åbent forum, hvor ligesindede kan tale planerne om en kattegatforbindelse.

- Røsnæs er unikt sted med både fredede områder og natura 2000 områder. Jeg synes, at det forfærdelig plan, siger han.

Anders Jørn Jensen har nærlæst den rapport, som Vejdirektoratet har lavet i forbindelse med at kattegatforbindelsen blev genoplivet politisk i marts.

- Hvis du skal har en to gange to sporet motorvej på Røsnæs samt nødspor, så bliver Røsnæs flækket. Der vil give meget støj og forurening, samt skære naturen over på Røsnæs, hvilket vil påvirke mange dyr. siger han.

Anders Jørn Jensen er meget utilfreds med, at der ikke er lavet en visualisering af hvordan en motorvejen vil se ud på Røsnæs. Det er der nemlig på andre områder, som for eksempel ved Hov i Jylland.

- Jeg synes, at man er nødt til at være ærlig om, hvad det vil betyde for Røsnæs, siger Anders Jørn Jensen.