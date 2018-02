Se billedserie Bond-babes, guldlamé, pistoler og de bedste temasange fra James Bond-filmenes 56-årige historie fyldte et stærkt koncertshow. Foto: Ulrik Reimann

Propfyldt til Bond-show i Kalundborg

Kalundborg - 24. februar 2018 kl. 22:01 Af Ulrik Reimann

Kalundborg: James Bond og Kalundborg Hallernes restauratør, Søren Tullesen, har mindst én ting til fælles: De ved begge, at det nogle gange er nødvendigt at tage en kalkuleret risiko. Det gjorde Søren Tullesen med dt stort anlagt koncertshow »Licence to Spy - The Concert«, som havde danmarkspremiere i Kalundborg lørdag i en propfuld teatersal i den gamle hal.

I hallens foyer var den røde løber rullet ud, og inde i hallen var det idémanden bag showet, Mike Andersen, der bød velkommen og satte de fremmødte Bond-fans ud på en rejse gennem de bedste temasange fra James Bond-filmenes 56-årige historie.

Den royale garde stod vagt, og de optrædende havde iført sig kjole og hvidt samt de smarteste og flotteste kjoler, og publikum havde også klædt sig pænt på.

Blandt de optrædende i »Licence to Spy - The Concert« er Kirsten Siggaard, og det var hende, som oprindeligt fortalte Søren Tullesen om showet og præsenterede ham for Mike Andersen.

Mike Andersen, som har arbejdet på konceptet bag »Licence to Spy« i to et halvt år, optræder også i showet og har en god, stærk og klangfuld stemme, som sagtens kan bære et Bond-tema.

Kostumerne, filmklip, lydkvaliteten og ikke mindst showets dansere er også værd at fremhæve.

Det er også imponerende, at danserne undervejs kommer igennem 16 kostumeskift.

Ud over Kirsten Siggaard og Mike Andersen kunne man blandt de optrædende også finde Camilla Ernen, Ditte Nystrand og Malene Valentin.