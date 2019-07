Jakob Kjellberg er professor i sundhedsøkonomi ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. PR Foto

Professor om lægemangel: - At påstå vi har nøglen er for meget sagt

Kalundborg - 05. juli 2019

Det er ikke kun i Kalundborg, at man har problemer med at erstatte praktiserende læger som Laust Hedegaard fra Kalundborg by, der netop har meddelt, at han stopper per 1. februar 2020. Når man kommer uden for de store byer er »familielægen« truet mange steder i landet. Det siger Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Man kan undre sig over det, når Danmark er så lille, som det er. Men det er altså en udfordring, siger han.

Manglen på læger i yderområderne skyldes dog ikke en generel mangel på læger.

- Grundlæggende mangler der ikke læger. De er bare skævt fordelt. De store byer har stor tiltrækningskræft, og urbaniseringen gør det svært for yderområderne, siger han.

Fakta: Udbudsklinik eller regionsklinik? De to klinikformer nævnes ofte i samme sammenhæng, og det kan være svært at skelne mellem dem.

En udbudsklinik drives af en privat leverandør, der har vundet et udbud. Det kunne f. eks. være Nordic Medicare.

En regionsklinik drives af Region Sjælland, efter at der har været forsøgt et udbud, hvor det ikke er lykkedes at finde en leverandør. De største udfordringer står Region Sjælland og Region Nordjylland med.

- Og i Nordjylland uddanner de deres egne læger (på Aalborg Universitet, red), så der vil rekrutteringsbasen på sigt formentlig blive større. Derfor er Region Sjælland udfordret. Selv hvis RUC fik en lægeuddannelse, ville de fleste af lægerne derfra jo nok bosætte sig i København, siger han.

Derudover virker almen praksis ikke særlig tillokkende på de yngre læger.

- Mange unge læger vil føle sig stavnsbundne ved at købe sig ind i almen praksis. Det kan desuden virke angstprovokerende, lige som når man skal købe et almindeligt hus. Så er det lettere med en almindelig ansættelse, siger Jakob Kjellberg.

Et andet aspekt - og udfordring - er de mange solopraksisser, der er til salg.

- Solopraksisserne er ikke noget, de unge vil. De vil både socialt og fagligt have fællesskaber, siger han.

Et tredje aspekt, der skaber udfordringer for et område som Kalundborg, er økonomien. De praktiserende læger aflønnes blandt andet efter hvor mange patientbesøg, de har. Men i blandt andet Kalundborg Kommune er borgernes sundhedsprofiler meget tunge, hvilket betyder, at flere end gennemsnittet lider af livstilssygdomme som alkoholisme, KOL, diabetes og overvægt.

- Derfor skal man som praktiserende læger arbejde hårdere for sine penge, fordi man får færre patienter igennem, siger professoren.

Problemerne er mange, men de evidensbaserede løsninger er ifølge professoren få.

- Sundhedsvæsenet har en udfordring, der skal løses. Det ønsker kontinuitet i form af, at folk har den samme læge. Men erfaringen fra en række udbuds- og regionsklinikker er, at ansættelsesperioderne er lave. Folk skifter hurtigt job. Derfor handler det om at skabe nogle forhold, der får lægerne til at blive på regionsklinikkerne. I øjeblikket kæmper vi med at holde på dem, siger Jakob Kjellberg.

I Kalundborg Kommune har formanden for ældre- og sundhedsudvalget Peter Jacobsen (DF) og direktør Søren Ole Sørensen været i Gråsten i Sønderjylland på besøg på et sundhedshus, hvor lægerne i stedet for at købe kan leje sig ind i nogle lokaler. Sundhedshuset åbnede i år, men har ifølge Peter Jacobsen indtil videre været en succes. Men den type steder har ikke været lige populære hos alle, fortæller Jakob Kjellberg.

- Det har været svært med de her lægehuse, fordi PLO (Praktiserende Lægers Organisation, red) har støttet den gamle model. Men alle kan godt se, at situationen er uholdbar. Vi har en bunden opgave, der skal løses, og PLO, regionerne, kommunerne og folketinget må komme ned fra deres positioner.

- Men at påstå, at vi har nøglen, er for meget sagt, siger Jakob Kjellberg.

