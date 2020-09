Det gik helt galt, da en kunde skulle have en prøvetur i en ny bil mandag formiddag. Kunden nåede kun ud af indkørslen fra Autohallen i Kalundborg inden hun mistede kontrollen over køretøjet. Bilen kørte over Slagelsesvej og påkørte et hus på den anden side af vejen. Kvinden slap fra uheldet uden alvorlige skader. Foto: Thomas Rye

Prøvetur endte i færdselsuheld

En prøvetur i en ny Toyota Yaris hybridbil gik mandag formiddag helt galt.

En kunde havde besøgt Autohallen i Kalundborg, og skulle have en prøvetur i bilen inden hun besluttede sig for, om den var noget for hende.

Kunden havde imidlertid ikke tidligere prøvet at køre med automatgear, og hun mistede med det samme kontrollen over bilen, kørte tværs over Slagelsesvej og påkørte et hus.