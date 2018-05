OCR - Obstacle Course Racing - er en form for militært forhindringsløb, og det kan man prøve kræfter med på et kursus i Bevægelsesparken i Høng onsdag 30. maj. PR-foto

Prøv hårdt forhindringsløb

Kalundborg - 16. maj 2018

Obstacle Course Racing eller militært forhindringsforløb bliver stadig mere udbredt herhjemme, og nu er løbeklubben i Høng og Bevæg dig for livet - Løb gået sammen om et kursus for at vise, at det er noget, alle løbere kan få noget godt ud af.

Derfor er der mod, teknik og råstyrke på programmet i Bevægelsesparken i Høng onsdag 30. maj, hvor interesserede løbere kan få fif og tricks til at supplere træningen med Obstacle Course Racing eller mere populært kaldet OCR.

- På kurset bliver du introduceret til OCR-træning i teori og får prøvet det på egen krop i praksis. Du får mulighed for at se løb i et nyt perspektiv og får en øjenåbner for, hvordan dine omgivelser kan tilføre dine løbeture en omgang funktionel træning. Det lyder måske ligetil, men der er god grund til at få en grundig indføring i de tekniske færdigheder, siger Christina Otto Jensen, der er løbekonsulent hos Bevæg dig for livet - Løb.

Gennem en række løfte-, bære-, slæbe-, skubbe- og forceringsøvelser arbejder man målrettet hen mod de udfordringer, man typisk møder ved OCR-løb. Hele kroppen kommer i spil - både mentalt og fysisk.

- Med dette kursus håber vi at skabe noget opmærksomhed omkring OCR generelt. I Danmark er der er mest fokus på elitedelen, og det er virkelig synd og skam. OCR er for alle, og alle kan være med. Uanset om man er eliteudøver eller motionist, har man til OCR-løb været igennem nøjagtig de samme forhindringer på trods af helt forskellige forudsætninger, siger Nikolaj Haulik, der er underviser på kurset.

- OCR handler selvfølgelig om motion, men når man træner i klub, er man aldrig alene. For os er sammenholdet og fællesskabet det vigtigste. OCR handler nemlig rigtig meget om at hjælpe hinanden ved forhindringerne, og det gælder både til træning og motionsløb. Det vil også fylde en del på kurset, så kursisterne fornemmer vigtigheden, fortsætter Nikolaj Haulik.

I Høng Løbeklub går man også ind for varieret træning.

- Med dette kursus får ikke kun vores medlemmer, men alle mulighed for at være med og prøve OCR af på egen krop. Ved at bruge vores nye, lokale bevægelsespark får vi også nye idéer til, hvordan vi kan bruge uderummet i Høng til bevægelse og aktivitet, siger Kristine Ruus, der er formand i Høng Løbeklub

Kurset finder sted onsdag 30. maj klokken 18.00 til 20.30 i Bevægelsesparken ved Høng Hallen.

Tilmelding kan ske på DGI's hjemmeside.