Jannik Holbech Rasmussen har tidligere fungeret som konstitueret kommunikationschef for hele EUC Nordvestsjælland. PR-foto Foto: Kasper Løjtved

Processkolen får ny uddannelsesleder

Kalundborg - 23. april 2020 kl. 13:33 Af Anna Egeris Karstoft

Processkolen i Kalundborg udvider per 1. maj medarbejderstaben, når Jannik Holbech Rasmussen tiltræder som uddannelsesleder i en nyoprettet stilling.

Her skal han supportere uddannelseschef Leif Dam Pedersen med den daglige drift og udvikling af uddannelserne på landets største processkole ligger.

- Jeg går selvfølgelig ydmygt til opgaven og glæder mig til at få hænderne helt ned i mulden. Processkolen er en veldrevet uddannelsesinstitution, og jeg glæder mig til at gøre gavn for både lærere og den daglige ledelse. Processkolen har nogle ret attraktive uddannelser og har oparbejdet et godt og stærkt samarbejde med store og små virksomheder i lokalområdet. Der er virkelig mange muligheder i de uddannelser, som skolen udbyder, netop fordi vores samarbejde er så bredt. Det skal vi gøre de unge yderligere opmærksom på, udtaler Jannik Holbech Rasmussen i en pressemeddelelse.

Han ser frem til at skulle samarbejde med uddannelseschef Leif, de mange dygtige medarbejdere, elever og kursister og ikke mindst industriens virksomheder.

Skolens uddannelser er især rettet mod procesindustrien og spænder over uddannelserne til procesoperatør, industrioperatør, elektriker samt lager og transport-uddannelsen. Det er for at styrke skolens uddannelser endnu mere, at Jannik Holbech Rasmussen tiltræder i den nye stilling.

Leif Dam Pedersen ser også frem til samarbejdet.

- Jannik kommer fra en stilling som konstitueret kommunikationschef på EUC Nordvestsjælland, som Processkolen er en del af, og har også tidligere arbejdet i skolens udviklingsafdeling. Han kender altså skolen indefra, og med sin pædagogiske baggrund er han et godt match i forhold til at fortsætte den positive udvikling på Processkolen, udtaler han.

Også vicedirektør på EUC Nordvestsjælland Malene Grandjean ser positivt på udvidelsen af medarbejderstaben.

- Jeg har arbejdet tæt sammen med Jannik det sidste lille års tid, hvor han har været konstitueret kommunikationschef for hele EUC Nordvestsjælland, og jeg glæder mig meget over, at han kan fortsætte i en lederstilling hos os nu som uddannelsesleder på Processkolen i Kalundborg. Jannik er flittig, omhyggelig, faglig og pædagogisk yderst velfunderet, og så har han særdeles veludviklede samarbejdsevner, siger hun.