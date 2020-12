Uddannelseschef Leif Dam Pedersen og uddannelsesleder Jannik Holbech Rasmussen står i spidsen for en røgfri skole fra årsskiftet. Foto: Processkolen

Processkolen bliver røgfri

Kalundborg - 07. december 2020 kl. 15:20 Kontakt redaktionen

- Forskning viser, at mange unge begynder at ryge, når de starter på en ungdomsuddannelse, og vi ønsker ikke at uddanne nye rygere. Ordene kommer fra uddanelseschef Leif Dam Pedersen.

Fra 1. januar 2021 indfører Processkolen røgfri skoletid. Det betyder, at det ikke længere vil være tilladt for hverken medarbejdere, elever eller kursister at ryge, og det gælder i hele skoletiden både på og udenfor skolens område.

Den røgfrie skoletid på EUC Nordvestsjællands afdeling i Kalundborg har til formål at sikre et sundt lærings- og arbejdsmiljø for elever og medarbejdere, samtidig med at det støtter op om det nationale projekt Røgfri Fremtid, hvor ingen børn og unge ryger i 2030.

Derfor bliver det ikke tilladt at indtage nogen former for tobaksmidler - som fx e-cigaretter og snus - i hele skoletiden, uanset om man er på skolen eller er på tur.

Uddannelseschef Leif Dam Pedersen tilføjer:

Ved at indføre røgfri skoletid på Processkolen kan vi være med til at bidrage til rygestop, samtidig med, at sandsynligheden for, at flere unge begynder at ryge, fordi de ser andre ryge, minimeres.

Alle elever, kursister og medarbejdere er blevet informeret om den røgfrie skoletid på Processkolen, så de er forberedte og klar, når de møder op på skolen i det nye år.

Uddannelsesleder Jannik Holbech Rasmussen forklarer:

- Vi er i fuld gang med at få produceret informationsmateriale om røgfri skoletid på Processkolen, så ingen bliver i tvivl om, at vi har en røgfri skoletid, og alle bliver informeret om vores tiltag, lige så snart de træder ind på vores matrikel.

Processkolen har opstart på uddannelserne til elektriker, lager og transport, vejgodstransport, industrioperatør og procesoperatør 18. januar 2021, og det er stadig muligt at søge ind og blive optaget på en af skolens uddannelser.

Også de nye elever, der starter 18. januar 2021, vil få grundig information om, hvad den røgfrie skoletid betyder for dem.

Jannik Holbech Rasmussen afslutter:

- Det kommer til at være tydeligt, lige så snart man kører ind på parkeringspladsen på Rynkevangen, at vi har en røgfri skoletid. Derudover er vi i gang med at få lavet plakater, som vi skal have hængende rundt omkring på skolen, og som vil forklare, hvad røgfri skoletid indebærer. På den måde bliver der ingen tvivl om, at vi ikke ryger i hele skoletiden.

