Personalemanglen i hjemme- og ældreplejen står kun til at vokse, hvis ikke der snart handles, vurderer FOA.

Problemer med plejepersonale vil kun vokse

Kalundborg - 13. august 2021 kl. 12:31 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Kommuner og stat har ikke ageret rettidigt nok for at sikre nok uddannet personale til ældre- og hjemmeplejen, der er presset i store dele af landet.

Det er ikke bare et sommerferieproblem, der kan undskyldes med, at unge, der normalt er afløsere, hellere vil være corona-podere.

- Det er et hverdagsproblem skabt af, at man længe ikke har gjort noget, siger sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA, Torben Hollmann.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) siger til Nordvestnyt, at »det er en udfordring, der skal løses«.

Konsekvenserne af personalemanglerne har Nordvestnyt beskrevet den seneste måned med historier fra borgere i Kalundborg Kommune, der blandt andet kun fik ét bad på en måned og må se nye plejere dukke op i døren nærmest dagligt.

Ifølge Torben Hollmann fra FOA er der brug for at gentænke ældreområdet, hvor hver kommune for længe kun har uddannet personale i det omfang, de selv skulle bruge det.

- De kommuner, der har mindst problemer nu, er dem, som har handlet tidligt og vurderet, at det ikke gør noget, at man uddanner en overkapacitet, siger han.

Minister: Intet quick fix Både FOA og Ældre Sagen er af den holdning, at staten bør gå ind og understøtte kommunerne yderligere for at sikre, at tilstrækkeligt personale bliver uddannet.

I et svar til Nordvestnyt henviser social- og ældreminister Astrid Krag (S) til, at regeringen har »tilført 4,6 milliarder kroner til kommunerne, og på den seneste finanslov afsatte vi midler til 1000 ekstra medarbejdere i ældreplejen«.

Ministeren tilføjer, at regeringen på et ældretopmøde til september med parterne på området - et tilsvarende blev afholdt sidste år - vil have rekruttering i fokus, for »vi skal gøre det mere attraktivt at arbejde som social- og sundhedshjælper«.

- Der findes ikke noget quick fix, og det kommer til at tage tid. Men vi er godt i gang, skriver ministeren.