Privat klage over havbrug afvist - nu prøver foreninger

Kalundborg - 02. december 2017 kl. 07:50 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En privat klage fra ejere af et sommerhus ved Kirke Helsinge Strand over, at Kalundborg Kommune har givet Musholm A/S miljøgodkendelse til et havbrug øst for øen Musholm, er blevet blankt afvist af Miljø- og Fødevareklagenævnet, fordi sommerhusejerne ikke anses for at være klageberettigede, skriver Nordvestnyt. Men det betyder ikke, at sagen dermed er afsluttet.

For nu følger to interesseorganisationer i kølvandet på sommerhusejerne - og klager over den godkendelse, som Kalundborg Kommune meddelte Musholm A/S 20. marts i år.

Det drejer sig om Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har allerede meddelt, at nævnet vil behandle klagen, fordi de omtalte foreninger anses for at være klageberettigede.

Fagchef for Plan, Byg og Miljø i Kalundborg Kommune Christian Sabber bekræfter, at Kalundborg Kommune i marts meddelte miljøgodkendelse af havbruget Musholm Øst. Havbruget er placeret i Musholm Bugt, umiddelbart øst for øen Musholm.

En måned senere, 19. april, påklagede ejerne af et sommerhus på Kirke Helsinge Strand, der er beliggende 5,4 km nordøst for havbruget, kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

De private klagere anførte, at »etablering af havbruget ikke er foreneligt med bevaring af områdets naturværdier og miljøstatus«, og at »støj fra både, der sejler foder ud til havbruget, ville kunne nå land, hvilket vil indebære, at Musholm Bugt ændrer karakter fra et naturområde til et industriområde«.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i første omgang vurderet, hvorvidt den private klager kunne anses for at være klageberettiget i kvalificeret grad, og det er nævnets vurdering, at »klager ikke har en sådan væsentlig, individuel interesse i sagen, at de kan anses klageberettiget«.

Det er også nævnets vurdering, at »den af klager anførte interesse i at undgå påvirkning af natur og miljø i Musholm Bugt i form af støj fra både, der sejler foder ud til havbruget, ikke adskiller sig fra en almindelig, ideel interesse i beskyttelse af natur og miljø i Musholm Bugt«.