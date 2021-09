Fjernvarmeværket i Svebølle kom samlet set fint gennem det seneste år, og bestyrelsen fastholder strategi, der betyder store prisfald om ganske få år. Foto: Jakob Erhardt Pedersen Foto: Jakob Erhardt Pedersen

Prisfaldsfest på værket venter om ganske få år

Kalundborg - 26. september 2021 kl. 06:14 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab, der hører til i den dyre ende af fjernvarmeværker på landsplan, lægger op til prisfaldsfest om få år. Efter de seneste tre års etapevise små fald i varmepris og i den faste afgift, fastholder bestyrelsen en intention om, at den samlede varmepris - altså både pris for opvarmning og den faste udgift - fra 1. juli 2025 vil falde med cirka 40 procent.

I øjeblikket, og det gælder også for det varmeår, som netop er begyndt, sænkes varmeprisen med tre procent, mens den faste afgift bliver to procent billigere.

De positive nyheder blev formidlet af bestyrelsesformand Svend Müller på Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskabs 30. generalforsamling, der fandt sted i Svebølle-hallen. Værkets generalforsamling blev overværet af 35.

En væsentlig del af formandens beretning tog, naturligvis, afsæt i værkets økonomi, som tidligere har tynget huset voldsomt. Sådan er det ikke mere, og der er generelt positive forventninger til fremtiden.

Tal for den langfristede gæld og gældsafvikling understøtter de positive veje, Det seneste år er afdraget 4.628.540 kroner:

- Vi har fuld fokus på at sikre, at de mål, vi sætter op, også fastholdes, sagde Svend Müller og tilføjede, at afskrivningerne senest har udgjort

4.922.413 kroner.

Værket har, med en samlet omsætning på 10,5 millioner kroner, landet et driftsmæssigt resultat på 235.190 kroner.

- Efter afdrag på den gamle underdækning lander vi et samlet resultat på 50.895 kroner, en smule over sidste år. Det er et resultat, som vi er godt tilfredse med i bestyrelsen, fordi det seneste år har budt på lidt flere omkostninger på større vedligeholdelsesopgaver.

Den samlede udgift til brændsel er hele 303.000 kroner lavere end budgettet på trods af et væsentlig større varmeforbrug. Billig flis er den store årsag. De lavere udgifter er en realitet på trods af, at produktionen af varme på fliskedlerne er 740 MWh højere end forventet, sagde Svend Müller, som roste værkets to driftsledere for en stor og flot arbejdsindsats.

Tiden med lave graddagetal fortsætter, men dog med et forbrug i det seneste år, der godt og vel rammer vores budget.

- Det er ottende år i træk, at vi ser et lavt graddagetal. der oftest hænger direkte sammen med varmeforbruget. Men grundet to ultra kolde måneder i starten af året, har værket forbrugt mere energi end budgetlagt.

Alle anlæg har kørt godt. Værkets optimerede økonomi har ikke berørt driften negativt, og værket henter fortsat en mindre del af sin energi som »gratis« varme fra det solgte gasanlæg. 685 MWh i det seneste år.

På vedligeholdelsesbudgettet har vi brugt noget mere end budgetlagt, men det er der en god forklaring på som jeg vil komme tilbage på ved gennemgang af regnskabet.

Der er fokus på brændeovne, og vi kigger til Christiansborg for at følge udviklingen. Bestyrelsen er også optaget af nye afgifter på CO2:

- Såfremt værkerne pålægges CO2-afgift uanset om energikilden er biomasse eller en anden, står vi med en udfordring, som vi skal have løst. Vi tror dog på, at en eventuel afgift vil ramme mindre på biomasseproduceret CO2 idet den jo reelt er CO2 neutral, sagde Svend Müller, der også slog et slag for at få flere lokale oliefyr-ejere ind i fællesskabet. Der er, sagde han, 45 ejendomme tilbage, som opvarmes med den dyre olie, der, ligesom gaspriserne, har fået et ordentligt hak opad.

En anden proces, værket i Svebølle følger med stor interesse, er placeringen af det regionale vaskeri, hvior Kalundborg Kommune som bekendt har budt ind med Svebølle som ramme.

- Vi har gennem avisen erfaret, at der træffes en afgørelse i Region Sjælland i første kvartal 2022, sagde formanden.

Jesper Knudsen og Mark Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen, mens Jørgen Ole Jensen, årsmødets dirigent, blev valgt til første-suppleant og Kim Gøttsche som anden-suppleant. Carsten Nielsen blev genvalgt til revisor.

Gert Larsen fortalte lidt om varmeværkets historie tilbage fra 1991, hvor et gammelt oliefyr, som trængte til en udskiftning, førte til snak og siden beslutning om fjernvarme. Gert Larsen uddelte tillige store roser til formanden, Svend Müller, for et stort arbejde gennem de første 30 år.

- Svend fungerer nærmest som en medarbejdende formand, der giver god sparring til driftslederne, sagde Gert Larsen.