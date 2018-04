Trafikminister Ole Birk Olsen - her i midten - er på vej med et mere konkret projekt for en Kattegat-forbindelse. Foto: Per Christensen

Prisfald på Storebælt kan true bro over Kattegat

Regeringen, med støtte fra Dansk Folkeparti, arbejder i øjeblikket på en selvstændig analyse, der skal skabe et præcist overblik over prisen for en bil-forbindelse over Kattegat fra Røsnæs eller et andet område ved Kalund- borg.

Det ligger fast, at de foreløbige beregninger, som trafikminister Ole Birk Olesen (LA) fremlagde før påske for projektet med en bilbro-forbindelse via Samsø, vil koste 58 milliarder kroner, tilbagebetalt over 32 år af brugerne, »og uden at statskassen skal have penge op ad lommen«, som ministeren udtrykker det.

Men samtidig har fagbladet Ingeniøren påvist, at »det nye regnestykke er lavet uden at inddrage en allerede besluttet ændring i grundlaget for beregningerne«, som i givet fald kan få indflydelse på - eller true - Kattegat-projektets økonomi.