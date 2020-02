Steffen Sørensen og resten af teamet hos RealMæglerne i Ubby ser ud til at få travlt på markedet for fritidshuse i år. PR-foto

Priserne på fritidshuse stiger

- Fritidsboligerne har gennem de seneste par år taget tilløb til det kraftspring, vi oplever lige nu. Det skyldes nye regler om finansiering og skat, som har gjort det muligt for mange flere at blive sommerhusejere. Samtidig er sommerhuset blevet hip igen, hvilket også betyder, at danskerne måske kan skære lidt ned for flyrejserne. Og det er godt for klimaet, forklarer ejendomsmægler Steffen Sørensen, RealMæglerne i Ubby.