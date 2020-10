Det skulle have været den helt store fest, men på grund af risikoen for coronasmitte, var det kun indbudte gæster som fredag var med til indvielsen af Kultur- og Bevægelsespark Høng. I næste uge får offentligheden dog mulighed for at besøge det nye anlæg. Foto: Mie Neel

Prestigebyggeri indviet: »Det bliver ikke større«

- I kan nok godt se, at jeg i dag er ekstremt stolt både på egne og resten af kommunalbestyrelsens vegne, grinede borgmesteren, der symbolsk fik lov til at åbne Kultur- og Bevægelsespark Høng ved at klippe et bånd over, som var hængt op i anlæggets store, blå sal.